Harku järve kogukonnasaunades algab suvine hooaeg

Haabersti linnaosa vanema asetäitja Toomas Peterson sõnas, et saunad alustavad oma teist suvist hooaega. «Talvisel perioodil oli saunade kasutamine väga aktiivne. Meil on hea meel, et selle aja jooksul ei olnud ühtegi vandaalitsemise juhtumit ning saunu kasutati sihipäraselt ja heaperemehelikult,» ütles ta. Alates 15. maist on saunakülastus lihtne – tuleb lihtsalt kohale tulla. Esimese külastajana saab võtme turvamehelt, vastasel juhul tuleb saunakasutust korraldada elava järjekorra alusel. Kuna tegemist on kogukonnasaunadega, vastutavad saunalised ise sauna puhtuse eest. «Saunade kasutamine on tasuta ning oodatud on kõik saunahuvilised. Sauna kütmiseks tuleb inimestel endal kaasa võtta puud,» lisas Peterson.