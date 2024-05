VIDEO Öökülm pani väikese nõia moodi tantsima

Viljandi kandi mees Johannes Veski on enda sõnul «kolm päeva põllul tantsinud väikese nõia kombel». Ta on võlunud kaitset oma 400 mustikataimele. «Olen katsetanud erinevaid lahendusi,» rääkis Veski, kes on vanade eestlaste kombel püüdnud külma tõrjuda suitsutossuga.