Tallinna linnafirma juht astus ettevõttes toimunud rikkumiste tõttu tagasi

«Pistelise kontrolli käigus ilmnes, et üks ettevõtte töötajatest on korduvalt teinud ettevõtte nimel tehinguid seotud osapoolega. Juhatuse liige kinnitas, et oli sellest teadlik ja tunnistas oma eksimust ning esitas nõukogule lahkumisavalduse. Tema lahkumisavalduse otsustas nõukogu rahuldada,» ütles AS Tallinna Arendused nõukogu esimees Raido Roop.