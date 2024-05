Tallinna linnavalitsus nimetas ametisse Haabersti ja Mustamäe linnaosavanemad

Levandi märkis, et linnaosavanemana tuleb tegeleda kõikide olemasolevate probleemide lahendamisega, et tagada elanikele hea elukeskkond Haabersti linnaosas. «Prioriteetideks pean kõike koolides toimuvat, eriti pedagoogide heaolu, õiguste eest seismist ja kaitset. Samuti panustan liikumisharrastuse ja vaba aja veetmise võimaluste parandamisse linnaosas,» rääkis ta.

Veiseril on 2006. aastast Audentese Ülikooli magistrikraadile vastav kvalifikatsioon õigusteaduses. Ta on varem töötanud peajuristina Kohtla-Järve linnavalitsuses, olnud Lüganuse vallavolikogu esimees ning siseministeeriumis rahvastikuministri nõunik. Alates 2021. aastast oli ta Lüganuse vallavanem.

Veiseri sõnul on oluline, et inimesed tunneksid, et Mustamäe linnaosavalitsus töötab nende heaks ning avalikke vahendeid kasutatakse otstarbekalt ja üksnes elanike hüvanguks. «Teemasid on palju, aga kindlasti on tähtis parkimisprobleemidele leevenduse leidmine, uusarendustega kaasnevate transpordilahenduste väljatöötamine ja paneelmajade renoveerimisele uue tõuke andmine,» ütles Veiser.