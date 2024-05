Tänavu tähistatakse Tallinna päeva kahel päeval ja ühel ööl

Kella 10–17 leiab Telliskivi Kvartalis aset Tallinna suurim taaskasutusfestival UK Fest, kus üheskoos antakse asjadele uus elu. Tulla saab nii ostma ja kui ka müüma. Lisaks linlastele on kauplemas Uuskasutuskeskus, Eesti Punase Risti heategevuslik taaskasutuskauplus Punane Ristik ja taaskasutusorganisatsioon Humana.

Kella 10–23 peetakse Vabaduse pargis Nõmme linnaosa päeva. Pääskülas Kalda tänaval avatakse mälestuspink kiiruisutaja Ants Antsonile. Vabaduse pargis toimuvad kõrgpeenra korrastamise talgud ja jagatakse männiistikuid. Pargis on tasuta kontsert, kus lavale astub ansambel Põhja-Tallinn. See ei ole veel kõik, kogu kava leiab siit.

Kella 11–15 toimub Haabersti Tegevuskeskuses kodanikupäev, kus esinevad kollektiivid, avatud on kohvik ja toimub kirbuturg. Kaasatud on ka Ennetaja Kiirabi, Terviseameti Mürgistuskeskus ja Prügihunt ning lastele pakub tegevusi Väike-Õismäe raamatukogu.

Kella 12–16 on suured ja väikesed tallinlased oodatud Kesklinna perepäevale Kadrioru parki, täpsemalt Apollo kuju juurde. Tasuta üritusel astuvad üles mitmed koosseisud, sh teadusteater ja laulustuudio, ning mängitakse lasteetendust «UMKA-jääkarupoeg». Peaesineja Jarek Kasar annab kontserdi kell 15.

Kella 12–19 toimub Lennusadamas energiast pakatav tänavaspordifestival Ghetto Games. Päev on täis kaasahaaravaid tänavaspordi võistlusi ja meelelahutuslikke etteasteid, tegevusi on igale vanusele (vt programmi). Festivalile pääs on tasuta. Kes soovib ise mõnel võistlusel osaleda, saab end registreerida aadressil https://www.ghettogames.com/.