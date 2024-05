Justiitsminister Madis Timpson (RE) sõnas pressiteate vahendusel, et muudatused personali vähendamise arvelt ei ole kerged, kuid on suuremas vaates vajalikud, et kulusid optimeerida ja raha suunata kriitilistesse piirkondadesse ning hoida vanglateenistujaid ajal, mil täiendavaid lisavahendeid kuskilt võtta ei ole.

«Justiitssüsteemi väljakutsed, riigi õigusloome ja turvalisuse hoidmine ning tagamine ei saa aga jääda veelgi õhemaks ja kvaliteetsete teenuste pakkumise arvelt järeleandmisi teha on vale,» ütles ta.

Vanglate ülalpidamise säästlikumaks muutmiseks on 1. juuliks Tartu vanglast umbes pooled kinnipeetavad paigutatud ümber teistesse Eesti vanglatesse. Tartu vangla kinnises osas on praegu 325 kinnipeetavat, lisaks on 60 kohta avavanglas. Veel aasta tagasi oli vangla kinnises osas üle 600 kinnipeetava.

Tartu vangla töötab edaspidi arestimajana ja piirkondliku vanglana, mis teenindab Jõgeva, Viljandi, Tartu ning Lõuna-Eesti maakonda. Üks seni süüdimõistetute majutamiseks mõeldud hoone võetakse justiitsministeeriumi teatel kasutusest välja ning konserveeritakse.

Sada töötajat vähemaks

Ministeerium teatas, et kinnipeetavate ümberpaigutamine toob muudatusi ka vangla personalile ning Tartu vanglat ootab ees ametikohtade vähendamine. Teenistujate arv väheneb 1. juulist saja ametikoha võrra. Maikuu seisuga ootab 58 vanglateenistujat ees koondamine, 14 on leidnud töö teistes vanglates ja kriminaalhoolduses ning 28 inimest on asunud samas vanglas teisele ametikohale.

«Peame tegema kompromissi ennekõike oma eesmärgis minna üle üksikkambrite süsteemile ning seda kulude kokkuhoiu nimel edasi lükkama. Eesti vanglad töötavad ka edaspidi piirkondlikkuse põhimõttel, küll aga ei ole mõistlik hoida kasutuses kogu meie taristut. Seda võimaldab kinnipeetavate arvu langus. Samas, kui see trend peaks lähiajal muutuma, siis on meil võimalus ka vastavalt reageerida,» selgitas Tartu vangla taristu sulgemise vajalikkust vanglate valdkonna asekantsler Rait Kuuse.

Vanglateenistus vähendab ka kontoripindadele tehtavaid kulutusi, mille pealt loodab aastas kokku hoida umbes 100 000 eurot. Senisest asukohast Jõhvis kolib justiitsministeeriumi vanglate osakond Viru vangla administratiivhoonesse. Samuti luuakse töötamise võimalused teistes vanglates ning kasutada saab ka kriminaalhoolduse piirkondlikke büroosid.

Justiitsministeeriumist nenditi, et muudatused tehakse andmepõhiselt ning otsustele eelneb põhjalik analüüs.