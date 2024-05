FOTOD Euroopa pealinnade politseijuhid kogunevad Tallinnas

Põhja prefekt Ats Kübarsepp märkis, et politseijuhtide kohtumist korraldatakse sel aastal Eestis, kuna sõda Ukrainas ja selle järelmid avaldavad enim mõju just meile ja naaberriikidele.

«Julgeolekuolukord Euroopas on väga keeruline, mistõttu keskendubki konverents kriisidele ja julgeoleku küsimustele. Eesmärk on jagada kogemusi, kuidas erinevates piirkondades on sõjaliste konfliktide ajal ja järel turvalisuse probleemidega toime tuldud. Samuti arutatakse, kuidas ennetada ja tõkestada sõjaliste konfliktidega seotud kuritegude toimepanekut,» sõnas ta.