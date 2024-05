Vene piirivalve eemaldas Narva jõelt laevateed tähistavad poid

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Eerik Purgeli sõnul paigaldavad Eesti ja Venemaa igal kevadel Narva jõkke poid, mis tähistavad laevateed. «Kui maismaapiiril on ajutine kontrolljoon püsivalt tähistatud, siis jõesäng ajas muutub, mistõttu vaatame igal kevadel laevatee tähistuse üle. Kui enne Ukraina sõja algust möödus poide paigaldamine suures osas vastastikkusel kokkuleppel, siis 2023. aastast ei nõustu Venemaa Eesti seisukohtadega poide paiknemise osas. Otsustasime ujuvmärgid suvehooajaks vette lasta 2022. aasta kokkuleppe järgi, sest need on vajalikud navigeerimisvigade vältimiseks, et meie kalurid ja teised hobisõitjad kogemata Venemaa vetesse ei eksiks,» sõnas Purgel.

Sel aastal andis Venemaa teada, et planeeritud 250 ujuvmärgist umbes poolte asukohtadega nad nõus ei ole. Eesti paigaldas kergepoid Eesti vetesse lähtudes riigipiiri seadusest ja 2022. aastal piiriesinduste vahel kokku lepitud poide asukohtadest. Esimesed 50 poid paigaldati Narva jõkke 13. mail. Neljapäeva öösel kella 3 paiku tuvastasid piirivalvurid, et Vene Föderatsiooni piirivalvurid on asunud ujuvmärke eemaldama ning öö jooksul võeti välja 24 poid, millest osad kuulusid vaidlusaluste märkide hulka.

«PPA võtab Venemaa piirivalvega ühendust ning nõuame selgitusi poide eemaldamise kohta ja poide tagastamist. PPA ootab Venemaalt tõendeid selle kohta, et seni kokku lepitud laevatee asukoht on muutunud ja kui neid ei esitata, siis jätkame poide paigaldamisega,» ütles Purgel.

Poisid on navigatsioonihooajaks jõele paigaldatud juba aastakümneid ja need on vajalikud, et vältida navigatsioonieksimusi.