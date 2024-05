Pevkur: Venemaa agressiivsus Ukrainas ja Põhjala regioonis kasvab

Eesti kaitseministri sõnul on Venemaa viinud oma majanduse sõjaaja rööbastele ning suudab vaatamata Ukrainas kantud rasketele kaotustele toota ja remontida pidevalt suurenevates kogustes tanke, soomukeid ja laskemoona.

«Venemaa praegune hõivatus Ukrainas tähendab, et Balti riikidele lähiaastate perspektiivis vahetut sõjalist ohtu ei ole. Kui aga Venemaa sõda Ukraina vastu peaks lõppema muul moel kui Venemaa täieliku kaotusega, halvendab see piirkondlikku julgeolekut märgatavalt, kuna praegu Ukraina vastu suunatud võimsused saavad siis otseseks ohuks NATO-le. Paralleelselt sõjaga Ukrainas jätkab Venemaa näiteks relvajõudude reformi elluviimist, millega soovitakse suurendada relvajõudude suurust 2026. aasta lõpuks 1,5 miljoni sõjaväelaseni,» ütles Pevkur.

«Vene oht NATO-le on pikaajaline ja eksistentsiaalne ning sellele vastuseismiseks peavad tegema kõik liitlased jõupingutusi enda kaitsevõime tõstmiseks, mille aluseks on kaitsekulutuste suurendamine vähemalt 2,5 protsendini sisemajanduse kogutoodangust,» ütles ta.

Samuti räägiti Põhjala Grupi kohtumisel Ukraina toetamisest. Eesti on otsustanud järgmise nelja aasta jooksul toetada Ukrainat sõjaliselt 0,25 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust ja Pevkur kutsus kohtumisel liitlasi seda eeskuju järgima. «Läänel on olemas kõik vahendid, et tagada Ukraina pikaajaline abistamine ja aidata oma vabaduse eest võitlev rahvas võidule,» selgitas ta.