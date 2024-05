AITA LEIDA Politsei otsib Tallinnas kadunud ema kolme lapsega

Naine on 160 cm pikk ja kannab juukseid hobusesabas. Seljas on tal helepruunid püksid ja must jakk. Tüdrukutel on jalas helesinised teksapüksid. Ühel tüdrukul on seljas punast värvi jope ja teisel roosat värvi. Poiss kannab musta värvi pükse.