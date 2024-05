Pärnumaal põles maastik ning Raplamaal mets

Maastikupõleng. Pilt on illustreeriv.

Kuivade ja kuumade ilmade tõttu on loodus äärmiselt tuleohtlik ning metsa- ja maastikupõlengud on jõudnud ka Lääne regiooni - neljapäeva õhtul on puhkenud kaks ulatuslikumat maastikupõlengut.