«Eesti president Karis ütles, et Venemaa ja selle juhtkond on vaja põlvili suruda. Aga kuidas? Las ta näitab,» kirjutas Zahharova esmaspäeva hommikul oma Telegrami kanalis .

Soome rahvusringhääling Yle avaldas laupäeval intervjuu president Alar Karisega. Riigipea ütle muu hulgas, et praegu on kõige olulisem Vene sõjamasina peatamine. «Teeme kõik endast oleneva, et Venemaa ja Putin põlvili suruda. Siis võivad alata tõsised arutelud Ukraina sõja lõpetamiseks,» ütles Karis.