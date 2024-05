Esimene uus tramm jõudis Tallinna ja asub läbima testkilomeetreid

Ette nähtud tuhande kohustusliku testkilomeetri käigus hinnatakse trammide tehnilist seisukorda, sõiduomadusi ning nende sobivust Tallinna trammiteedele. Trammide põhjalik testimine annab kindluse, et need vastavad kõikidele ohutus- ja kvaliteedinõuetele. Plaanide kohaselt hakkavad uued trammid teenindama esmajärjekorras uut Vanasadama liini, mis peaks valmima suve lõpuks.

Poola ettevõtte PESA poolt toodetud uued Twist seeria trammid on varustatud tipptasemel tehnoloogiaga, mis pakub suuremat sõidumugavust ja ohutust. Trammid on kuue uksega, ette nähtud 184-le sõitjale, millest 65 on istekohad. Trammides on kliimaseade, USBA/C-tüüpi laadimispesad, kaasaegsed teavitusvõimalused ja avariiennetussüsteem, mis parandavad sõidukogemust kõigile sõitjatele. Lisaks on uutel trammidel madal sisenemine, mis teeb need kergesti ligipääsetavaks ka ratastoolikasutajatele ja lapsevankritega sõitjatele.