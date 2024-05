Minister Sikkut valmistub pikaks võitluseks viinakuradiga

Sotsiaalministeeriumis tutvustati koos WHO ja Kanada sõltuvuste ja vaimse tervise keskusega valminud uuringut Eesti alkoholipoliitika mõjudest alkoholi tarvitamisele ja rahvatervisele. Uuringust selgub, et alkoholist tingitud kahjud ühiskonnale on suured ja alkohol inimestele üha enam kättesaadav. Hea uudis on aga see, et noored hakkavad alkoholi tarvitama üha hiljem ja tarbivad seda üha harvemini.