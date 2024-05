VIDEO Riigikohtu esimees: menetlustempo ja jõudlus on tasapisi pigem halvenemas

Riigikohtu esimees Villu Kõve leiab, et kohtusüsteemi tõhustamine on vältimatu, arvestades kohtutöötajate töökoormust ja menetluste pikenemist. Kõve sõnul tuleb süsteemi kaasajastada ja teha julgeid otsuseid, sealhulgas kaaluda kohtuhaldusmudeli muutmist.

Riigikohtu esimees Villu Kõve keskendus täna Pärnus kohtunike täiskogul peetud ettekandes kohtusüsteemi tõhustamise vajadusele. Eestis on 251 kohtunikku, kellest järgmise viie aasta jooksul võib pensionile jääda 53. «Menetlustempo ja jõudlus on tasapisi pigem halvenemas. Põhjuseid on selleks tõenäoliselt mitmeid, aga üks enam nähtav on lisaks asjade mahukamaks ja keerulisemaks muutumisele põlvkonnavahetus,» märkis Kõve. Tema sõnul tuleb rohkem panustada uute kohtunike ettevalmistusse ja koolitusse.