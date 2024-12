Sass Henno loobub EKA Iisraeli-poliitika tõttu sealsest õppejõu kohast

«Seoses EKA rektori hiljutise seisukohavõtuga ja Iisraeli ülikooliga koostöö lõpetamisega ei soovi ma olla enam EKA loovkirjutamise õppejõud. See pole enam ülikool, kus tahaksin töötada,» teatas Henno, lisades, et jätab seega ära oma EKA loovkirjutamise jaanuarist algama pidanud loengud.

EKA teatas teisipäeval , et viimane Iisraeliga kehtiv ERASMUS+ leping otsustati peatada keerukate rahvusvaheliste ja majasiseste meeleolude valguses. Eesti Ekspressi andmetel oli õppekava juht eelmisel nädalal üliõpilastele teatanud, et Iisraelis asuva kolledži kaasprofessori Jonathan Ventura töötoa teine osa (pidi toimuma veebruaris) jääb ära, sest EKA on otsustanud katkestada koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega.

Hiljem täpsustas rektor Mart Kalm, et tegu ei olnud koostöö lõpetamisega Iisraeli ülikoolidega laiemalt. «EKA ükski otsustuskogu ei ole langetanud otsust lõpetada koostööd Iisraeli ülikoolidega, ajutiselt on peatatud ERASMUS+ programmi lepe ühe Iisraeli kooliga,» ütles Kalm. Ta põhjendas otsust sellega, et tõenäosus EKA-le eraldatud ERASMUS+ programmi raha ära kasutada oli nullilähedane ning see otsustati tagastada.