Kesknädala peatoimetajale sai saatuslikuks liigne võitlusvaim

«Keskerakonna juhatuse istungi päevakorrale lisandus istungi alguses punkt Kesknädala peatoimetaja positsioonist. Häältega 9-6 pidas Keskerakonna juhatus vabastada Urmi Reinde Kesknädala peatoimetaja kohalt usalduse kaotuse tõttu,» rääkis Reinde eile Tallinna TV saates Täna+.

Vallandamise põhjuseks öeldi Reindele Kesknädala sisu tasakaalustamatus, kuna leht on olnud ühepoolne. «Ma olen alati öelnud, et Kesknädal on ajaleht, millel on kohustus kajastada hästi Keskerakonna seisukohti. Aga Keskerakonnas on sisesõda, erakond on jagunenud leerideks ja igal leeril on loomulikult oma ettekujutus, mis see Keskerakond üldse on. Minu ettekujutus ei meeldinud Simsoni leeri esindajatele ja selle tõttu mind nende häältega vabastatigi, kuna ma olin kaotanud nende usalduse, mida ma pole kunagi taotlenudki,» rääkis Reinde.

Ta kinnitas samas, et siiski endiselt Kesknädala peatoimetaja, sest tal olevat tööleping ajalehte välja andva MTÜ-ga Vaba Ajakirjandus, mille juhatuse liige on Lauri Laasi.

«Minu tööleping on sõlmitud MTÜ-ga Vaba Ajakirjandus, mis annab välja Kesknädalat. Seal olen ma jätkuvalt palgaline töötaja. Vestlesin ka MTÜ juhi Lauri Laasiga, kes ütles, et ma olen MTÜ töötaja. Seda me püüdsime neile ka selgitada, aga see neid ei seganud, sest nad tahtsid poliitilist verd näha,» rääkis Reinde. Seda, kas Kesknädal järgmisel kolmapäeval ilmub, ei julgenud ta lubada ning palus Kesknädala tellijatelt selle eest juba ette vabandust.

Saatejuht Vambola Paavo järgmine külaline oli Keskerakonna peasekretäri kohusetäitja Jaak Aab, kes kinnitas, et Kesknädala peatoimetajale on juba pikemat aega palka maksnud erakond ja erakonna juhatusel oli täielik õigus Reinde töölt vabastada.

«Meil on temaga tööleping. Ja see, kellel on tööleping ja kes maksab palka, see ongi tööandja. Ja Keskerakonna puhul on tööandja esindaja juhatus. Juhatus saab töötajaid palgata ja töölepinguid lõpetada. Täna kerkis küsimus sellest, et esiteks ei suuda toimetus normaalselt tööd teha, kuna peatoimetaja loob seal lausa eksalteeritud õhkkonna. Ma ei taha selliseid sõnu kasutada, aga umbes nii ongi, nagu ta ise ütleb, et tegu on püha sõjaga. Mis ei ole kõige parem asi ja segab töötegemist,» rääkis Aab eilses telesaates.

Reinde väidetav tööandja Lauri Laasi ei tahtnud teemat eriti kommenteerida. «Ma ütleksin nii, et me klaarime need asjad omavahel ära ja saame ise hakkama. Tänan teid muidugi kaasaelamise eest,» ütles Laasi vastuseks Postimehe küsimusele Reinde töösuhte kohta. Ta kinnitas ka, et ei ole vähimatki põhjust, miks Kesknädala järgmine number ei peaks ilmuma.

Kesknädala toimetus asub erakonna kontoris, kuhu senisel peatoimetajal enam asja ei ole. Muuhulgas vahetati eile ära ka hoone lukud. Aab kinnitas, et kõigil erakonna kontori töötajatel on võtmed olemas ning büroo töötab tavalises rütmis. Lukud aga tuli tema sõnul ära vahetada seetõttu, et viimati tehti seda kümme aastat tagasi ning tänasel juhatusel polevat ülevaadet, kelle valduses võib mõni võtmekoopia olla.

Reinde töölepingu kohta ütles Aab Postimehele, et see oli sõlmitud ikkagi Keskerakonnaga.

«Võib-olla tal oli mingi vana leping Vaba Ajakirjandusega, mida ei tühistatud, aga selle lepingu võttis samadel tingimustel üle Keskerakond,» selgitas Aab, miks juhatusel oli õigus see lõpetada.

Ta rääkis, et Reinde vabastati ametist eelkõige teiste toimetuse töötajate ultimaatumi tõttu. «Kõige olulisem oli see, et Urmi on viimastel kuudel muutunud toimetuse õhkkonna selliseks, et seal ei olnud võimalik enam töötada. Indrek Veiserik, kes eile Kesknädala töötajate nimel rääkis, ütles et kui Urmi ei lahku, siis lahkuvad nemad. Sellepärast tuligi selline otsus teha. Ma üritasin pakkuda talle kõiki muid lahendusi, aga sellest ta keeldus. Urmi ütles ka mulle otse välja, et neil oli olnud koosolek, kus Edgar käskis sõdida ja tema ongi nüüd sõjas,» rääkis Aab.

«Urmi mõistab tasakaalustatud ajakirjanduse all seda, et Kesknädal peaks tasakaalustama ülejäänud meediat ja avaldama ainult Edgari seisukohti. Meie mõistame seda natuke laiemalt. Aga peamine põhjus oli tööõhkkond ja tema keeldumine igasugusest koostööst,» kinnitas Aab.