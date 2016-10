Kalev Kallo ei kandideeri enam Keskerakonna volikogu esimeheks

Kallo kirjutab tänases Kesknädalas, kuidas käimasolevas võimuvõitluses erakonna sees on muutunud väga tähtsaks Keskerakonna volikogu esimehe koht, mille vastu varem pole sellist huvi olnud.

«Mulle on isegi öeldud, et minu senise töö vastu mingeid pretensioone ei ole ja et minu tegevusega volikogu esimehena on oldud ja ollakse rahul. Seda kohta olevat kindlasti tarvis võimuambitsioonide rahuldamiseks,» kirjutab Kallo, kes lisas, et tema hinnangul ei peaks volikogu lõhenema kahte leeri.

«Olen otsustanud, et ei kandideeri enam 15. oktoobri volikogu istungil volikogu esimehe ametikohale. See on minu panus oma erakonna ühtsusele tema soliidse juubeli puhul.»

Postimees kirjutas möödunud nädalal, et Keskerakonna volikogu koguneb 15. oktoobril. Volikogu koosseis on sama, mis presidendikandidaadi hääletamisel, ehk Savisaare-meelse volikogu juhi Kalev Kallo asemele valitakse suure tõenäosusega teiselt poolt Kersti Sarapuu. Volikogu uus juhtkond otsustab ka, milliseks kujuneb 5. novembri kongressi esimehe hääletamise süsteem. Juba sõidavad mõned keskerakondlased mööda Eestit taas ringi ja koguvad enesele sobivaid delegaate, et esimehevalikut mõjutada.