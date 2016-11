«Oleme mitmes kohas umbe jooksnud – nii haigekassa, politsei, siseturvalisuse kui ka pensionisüsteemiga,» ütles ta ja nentis, et ligi 150 miljonit eurot päästeameti jätkamiseks senisel kujul on seega võimatu.

«See on ilmselge vihje sellele, et see tuleb ümber struktureerida,» rääkis ta. See tähendab, et kuni 30 päästekomandot pannakse kinni. «Oleme ehitanud suurt ja rikast heaoluühiskonda, aga asjad muutuvad. Ja see puudutab kõiki suuri valdkondi,» nentis Talvik.

Päästeameti neljast tulevikuvõimalusest on Talviku arvates kõige tõenäolisem töötajate ja töövahendite vähendamine. «Sel juhul aga peab olema alternatiivne lahendus ehk siis poolkutseline meeskond, kus üks on kutseline päästja ja ülejäänud vabatahtlikud,» selgitas ta.

Sellist kutselise ja vabatahtliku kombinatsiooni peab Talvik kõige mõistlikumaks lahenduseks. «See jätaks ikkagi mõned, ühe või kaks, töökohta alles. On oluline, et ei sülitataks vanasse kaevu enne, kui uus on välja mõeldud,» sõnas Talvik.

Päästjate ja päästesõidukite 30protsendiline kärpimine tooks kindlasti kaasa suure pahameeletormi. «Teisest küljest ei ole midagi teha, ilmselt oleme valesid otsuseid teinud ja ehitanud liiga suurt riiki,» rääkis Talvik.

Kärpimine võib ka üleüldiselt päästjate, nii kutseliste kui ka vabatahtlike motiveeritust mõjutada, kuid Talviku sõnul on see kahe otsaga asi. «See niru palk, mis täna on päästjatel ja selline pooleldi tegemine ei ole ka mõistlik,» nentis Talvik.



Artur Talviku sõnul on tähtis, et öeldaks välja tõde. «See on poliitilise kultuuri või mõttelaadi muutmine – ei saa elada ühest valimisest teise, vaid peab lahendama probleeme riigimehelikult,» ütles Talvik.