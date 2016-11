«Seoses õiguskantsleri seisukohaga, et riigikogu liikmete riigi äriühingute nõukogudesse kuulumine ja vastutava ministri poolt nende nimetamine ei ole kooskõlas põhiseadusega, kutsusin rahandusministri ülesannetes tegutsedes riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogudest tagasi riigikogu liikmed ja tegin ettepaneku tagasikutsumiseks nende riigikogu liikmete osas, kelle nimetamise õigus on seadusest tulenevalt rahandusministril,» ütles Margus Tsahkna.

Tsahkna tegi valitsevatele ministritele ettepaneku kutsuda tagasi:

- AS Liinirongid nõukogust Remo Holsmer ja Toomas Kivimägi;

- AS Eesti Loots nõukogust Valdo Randpere;

- AS EVR Cargo nõukogust Peep Aru;

- AS Eesti Teed nõukogust Meelis Mälberg;

- OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogust Kalle Palling;

- SA Tallinna Tehnoloogiapark TEHNOPOL nõukogust Laine Randjärv.

Laine Randjärve otsustas Tsahkna kutsuda tagasi ka AS Eesti Loto nõukogust.

SDE esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on ka tema teinud erakonna teistele ministritele ettepaneku kutsuda nende haldusalade riigiasutuste ja -firmade nõukogudest riigikogu liikmed tagasi.

Neljapäeval valitsuse kabinetinõupidamisel jõuti konsensuslikule arusaamale, et riigikogu liikmete valitsuse poolt nõukogudesse nimetamine ei ole põhiseadusega kooskõlas, ütles Ossinovski BNSile. Samas ei jõutud kokkuleppele, kuidas olukorda lahendada, lisas ta.

«Kuna kokkulepet ei sündinud, siis vastavalt seadusele iga minister saab ise otsustad, kuidas ta seda põhiseadusevastast olukorda oma haldusalas lahendab. Ja mina tõepoolest palusin oma majas ette valmistada asutaja otsus, et üks riigikogu liige minu haldusalast tagasi kutsuda – rohkem mul neid ei ole,» rääkis Ossinovski. «Olen rääkinud ka teiste oma erakonna ministritega ja nende seisukoht on sama.»

SDE ja samuti koalitsiooni kuuluva Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) poliitika on olnud, et need parteid riigikogu liikmeid nõukogudesse ei nimeta. Reformierakond on nõukogudesse nimetanud aga ka parlamendisaadikuid.

Rahandusminister Sven Sester tegi oktoobri keskel valitsusele ettepaneku kutsuda riigikogulastest riigifirmade ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogude liikmed oma kohtadelt tagasi, lõpetamaks võimaliku vastuolu põhiseadusega.

Valitsus arutas küsimust neljapäevasel kabinetinõupidamisel, kus Sester osaleda ei saanud. Kabinet neljapäeval üksmeelele ei jõudnud. Peaminister on varem öelnud, et ei toeta Sesteri esitatud kava, vähemalt mitte esitatud kujul.

Peaminister Taavi Rõivas tegi nädala alguses riigisekretär Heiki Lootile ülesande pakkuda välja täiendavaid lahendusvariante, millest ühe esitas Loot neljapeäval kabinetile – selle järgi hakkaks nõukogu liikmeid valima ja määrama riigikogu komisjon. Valitsus võttis ettepaneku teadmiseks, kuulas ka muid alternatiive ning aruteludega jätkatakse järgmisel nädalal.

Ka õiguskantsler Ülle Madise märkis neljapäevasel nõupidamisel, et riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega äriühingute nõukogudesse ei ole põhiseaduse vastane juhul, kui neid nimetab riigikogu näiteks parlamentaarse järelevalve teostamise eesmärgil.

Sesteri ettepaneku kohaselt tuleks peale valitsuse heakskiitu nädala jooksul kõik parlamendi liikmed riigi äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogudest tagasi kutsuda. Lisaks peaks rahandusministri ettepaneku kohaselt valitsus edaspidi jätma riigikogulased riigifirmade ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogudesse riigi esindajana valimast ja ametisse nimetamast.

Käesoleva aasta oktoobri seisuga on kokku 12 riigikogu liiget 10 riigifirma nõukogus. Sihtasutustest on parlamendi liikmeid nimetatud 25 kohale 18 sihtasutuses, millest keskkonnatasude seaduse alusel on riigikogu ise Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogusse määranud neli riigikogu liiget.