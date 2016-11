Luik: Toom võib Savisaare laagriga Keskerakonna pantvangi võtta

Luik tuletas meelde, et nüüdseks keskparteis juhtohjad enda kätte võtnud Kadri Simsoni leer suutis Savisaare juhitava erakonna süsteemi lõhkuda just seest poolt. Sama võimalus on ka nende vastastel. «Toom võib väga vabalt Savisaare laagriga selle uueneva Keskerakonna pantvangi võtta,» mainis ta.

Saates räägiti veel, et suure tõenäosusega Keskerakonna uueks esimeheks saava Jüri Ratase ukse taga on jõudnud ära käia mitmed poliitkosilased, kompamaks pinda uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks. Kaassaatejuhi Hannes Astoki sõnul tõstatub sel puhul küsimus, mitme häälega saab keskfraktsioonist siis arvestada, vihjates võimalusele, et Savisaare leerist häälte kadumisel ei ole uuel võimuliidul parlamendis enamust.

Ajakirjanik Priit Hõbemägi juhtis tähelepanu ka Keskerakonna kontrolli all olevale Tallinnale ja sealsele võimuvõitlusele. Ta märkis, et Savisaare lähedal seisev Peeter Ernits on korduvalt hoiatanud vastaseid, et arvete klaarimise käigus võib vähemalt 200 keskerakondlast linnavalitsuses töökoha kaotada. «Ja see number on kohalikus omavalitsuses igati pirakas.»