IRL ja SDE: meie pole Keskerakonnaga valitsusse minekust rääkinud

Mõlemad võimuliitu kuuluvad parteid kinnitavad, et ei ole pidanud Keskerakonnaga kõnelusi valitsuse moodustamiseks, aga nii IRLi aseesimees Marko Mihkelson kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Indrek Saar ütlesid, et Reformierakond on alustanud või vähemalt püüdnud alustada rääkimisi Keskerakonnaga.

«Ei ole ju põhjust teha nägu, et valitsuses on kõik hästi, olukord on väga pingeline, valitsuses on tõsine usaldamatuse õhkkond ja kõigepealt tuleb selgeks saada, mis on tänase valitsuse seis ja kas tänane valitsus on võimeline jätkama,» nentis Saar.

Ka IRL kinnitab usaldamatuse õhkkonda ja ütleb, et pole olukorraga rahul.

«Meid ei rahulda praegune aeg, kus tegelikult reformipoliitika on kõrvale jäetud ja tegeletakse peenhäälestusega, ma tuletaks meelde, et Lennart Meri juba 90ndatel aastatel ütles, et Eestil on alati aega vähe,» sõnas Mihkelson.

Ehkki sotsiaaldemokraadid peavad peaministrit vastutavaks, nad talle kui koalitsioonipartnerile umbusaldust ei avalda, sama on otsustanud IRL, kuid mõlemad erakonnad arutavad poliitilist olukorda homsel juhatuse koosolekul.