Ratas: meie liidus pole kavaldamist

Reede pärastlõunal jätsite teised läbirääkimispartnerid, võtsite kaasa SDE ja IRLi juhid, läksite salapärasesse paika ning hakkasite ministrikohti jagama, lõpetades oma töö laupäeva hommikul kell 8.40. Kas magada olete saanud?

Ikka. Aga on olnud kümme päeva tõsiseid läbirääkimisi. Oli päevi, mis kestsid öösel kella kaheni, aga ka päevi, mil lõpetasime poole nelja paiku.

Partnerid hindavad väga teie organiseerimise ja meeskonna kooshoidmise võimet. Kuidas te ise oma meeskonda hindate?

Meeskond on väga asine. Ma pole kunagi varem elus selliseid läbirääkimisi pidanud ja pean tunnistama, et selle kümne päeva jooksul on mulle väga meeldinud, et on olnud võimalus rääkida kõigist asjadest vabalt. Võimalikult vähese ilustamise ja poliitilise retoorikata. See on väga oluline.

Loomulikult moodustatakse valitsusi erinevatest poliitikatest, aga tähtis on see, et kõik saaksid asjadest ühtmoodi aru ning hiljem poleks kavaldamisi. Seda hindan ma väga kõrgelt, et saime asju vabalt arutada. See on väga suur väärtus.