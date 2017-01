Kahe piirivalvuri huku uurimine on lõpusirgel

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kõneisiku Martin Luige sõnul ootavad menetlejad Soomest tellitud kompleksekspertiisi vastuseid, mis peaksid laekuma lähiajal. Seejärel saab teha lõpliku menetlusotsuse - varem on PPA kinnitanud, et juhtunus ei ole põhjust kahtlustada süütegu.

PPA ja Lääne ringkonnaprokuratuur ütlesid juba mullu juuli alguses välja, et tõendid viitavad õnnetusele. Nii sai võrdlemisi kiiresti selgeks, et paadil puudusid sellised vigastused, mis oleksid põhjustatud kokkupõrkest kivi, palgi või mõne muu kõvema esemega. Seega välistasid uurijad võimaluse, et mehed paiskusid kokkupõrke tagajärjel paadist välja.

Menetlejad välistasid juhtunu põhjusena ka ilmastikuolud, sest lainetus polnud suur ning vesi ei olnud külm.

Kohtuarsti esialgse hinnangul ei juhtunud kummalgi ametnikul nii tõsist terviseriket, mis oleks põhjustanud surma. Mõlemad piirivalvurid olid kained ja nende veres ei olnud ka narkootiliste ainete tarbimise jälgi.

Vahetult pärast õnnetust tehti paadi liikumistrajektoor ja -kiirus kindlaks logide ja plotteri abil. Nende andmetest selgus, et piirivalvurite paat liikus Haapsalu lähistel tasasel kiirusel. Ühel hetkel paat kiirendas ning tegi seejärel järsu tagasipöörde. Paadi liikumiskiirus tõusis kuni 54 kilomeetrini tunnis. Seejärel tegi paat veel ühe manöövri ning jäi tiirutama.

Üks uppunud meestest leiti kohast, kus paat järsu manöövri sooritas.

28. juunil kella 19.15 ajal leiti Voosi kurgus kaldast paari kilomeetri kaugusel Haapsalu politseijaoskonna mootorpaat. Paadi mootor töötas, paat tiirutas koha peal ning meeskonda selle pardal ei olnud. Kella 19.45 ajal leiti paadi lähistelt uppununa üks piirivalvur ning kella 20.05 ajal ka teise ametniku surnukeha.

Üks hukkunutest oli üleminspektor Tarmo Kammer, kes töötas Lääne piirkonnas piirivalvurina 1996. aastast alates. Teine hukkunud ametnik oli komissar Renee Kark, kes töötas piirivalvurina piirivalve loomisest alates 1991. aastal ning sellest suurema osa Haapsalu kordonis.