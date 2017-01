Michal: Reformierakonna fraktsiooni asub juhtima Hanno Pevkur

Isamaa ja Res Publica Liidu liige, riigikogulane Kalle Muuli teatas täna hommikul Postimehele, et kui Pevkur tahab end uue esimehena maksma panna, peab ta Michali riigikogu saadikurühma esimehe kohalt maha võtma. Ehkki Muuli hinnangul hoogustaks see tüli, tuleb välja, et Michal tegi selle ettepaneku ise juba eile.

Michal märkis Facebookis, et ta ütles juba eile värskele parteijuhile, et uus erakonna esimees peab olema ka fraktsiooni juht.

«Esmaspäevast. Sest nii on meil kombeks. Seega, Kalle, ole mõnus ja otsi midagi oma silmas, mitte ära intrigeeri teise erakonna teemadel,» kirjutas eile Pevkuri paremust tunnistama pidanud Michal.