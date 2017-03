Süvenev probleem: lapsed võtavad kooli relva kaasa

Tüdrukud pärivad žilettide, poisid mängurelvade kohta

Ka veebikonstaabel Maarja Punaku sõnul saavad lapsed ideid ja inspiratsiooni erinevatest sotsiaalmeedia kanalitest. Näiteks videokeskkonnast Youtube või populaarselt huumorisaidilt 9GAG.

«Lapsed näevad seal nalja ja teevad järele,» ütles ta. Kõige olulisem on tema sõnul, et kool lapsevanematele selgitaks, mida võib kooli kaasa võtta ja mida mitte. Samuti tuleb lastele kõik reeglid selgeks teha.

«Kui lapsel on koolis relv kaasas, tuleb see loomulikult ära võtta. Lastele peaks kehtima selge reegel, et nuge, žilette ja mängurelvi kaasa võtta ei või,» märkis ta.

Punaku sõnul pöördub veebikonstaablite poole aina enam lapsi küsimustega, kas üht või teist eset võib kooli kaasa võtta. «Väga palju uuritakse Counter-Strike relvamakettide kohta, et kas neid võib kooli kaasa võtta. Ma siis seletan, et tegemist on õppetöövälise asjaga, mille kaasavõtmine kooli ei ole lubatud,» rääkis ta.

«Veel küsitakse näiteks, miks ma ei või kooli kaasa võtta nuga, sest on ju tööõpetuse tund. Tüdrukud aga küsivad, miks nad ei või žilette kaasa võtta, öeldes, et nad tahavad pärast kehalise kasvatuse tundi end raseerida,» tõi Punak veel näiteid.

Igasugune relv ja terariist on ohtlik, toonitas ta, et isegi kui see on kotis ja laps ei kavatse seda kasutada, võib keegi teine selle leida ja halba nalja teha. Koolil on õigus kõik sellised asjad lastelt ära korjata ja keelata üldse nende kooli toomine.

Samuti on Punaku sõnul temalt uuritud, kas enesekaitseks võib kooli kaasa võtta pipragaasi või taskunoa, sest kooliteele jääb ohtlik koer või on põhjuseks muud ohud.

Punak on ka täheldanud, et mida aeg edasi, seda rohkem on vanematel raha osta lastele õhupüsse. Nimelt saavad veebikonstaablid rohkem kaebusi ka seoses piltidega, kus lapsed relvadega poseerivad. Seejärel on veebikonstaablite ülesanne kindlaks teha, kas pildil on pärisrelv. Kui on, siis teavitavad nad piirkonnapolitseinikke, kes asuvad põhjusi selgitama.

Tõsiste kooliähvardustega puutuvad veebikonstaablid kokku paar korda aastas. Näiteks on mõni õpilane sotsiaalmeedias midagi postitanud või rääkinud, mille puhul võib arvata, et ta võib tõepoolest midagi ohtlikku korda saata. Sellisel juhul otsib politsei ta üles ja vestleb temaga. Üleüldse saab Punak aastas umbes 2500 pöördumist.

Koolides tehakse äkkrünnaku õppusi

Põhja prefektuuri kriisireguleerija Rainer Koori sõnul on väga positiivne, et koolid on näidanud üles initsiatiivi ja soovinud politsei abi äkkrünnaku õppuste korraldamiseks. Mullu novembris toimus selline õppus Harjumaal Saue gümnaasiumis ja tänavu veebruaris Kose gümnaasiumis.

«Oleme pidanud loenguid ja rääkinud, kuidas ohtlikes olukordades käituda, kui koolis peaks toime pandama rünnak tuli- või külmrelvaga. Samuti, kuidas seda ennetada ja millele õpilaste käitumises tähelepanu pöörata,» rääkis Koor.

Sellised õppused aitavad õpilastel ja õpetajatel kinnistada teadmisi ohuolukorras käitumise puhul. Õppused on eelkõige suunatud õpetajatele, sest just nende käitumisest esimestel minutitel sõltub õpilaste turvalisus.

Peale õpetajate ja õpilaste saavad ka politsei, kiirabi ja päästeameti töötajad harjutada kriisiolukorras tegutsemist, sest koostöö reageerivate üksuste vahel peab olema sujuv ja üheselt arusaadav.

Selliseid õppusi ei jõua politsei igas koolis korraldada, sest ainuüksi Harjumaal on juba mitusada kooli. Kui koolil endal aga huvi on, siis võimaluste piires saab amet nõustada.

Koor lisas, et igas koolis on kriisimeeskond ja hädaolukorra lahendamise plaan. Aeg-ajalt saavad mitme kooli kriisimeeskonnad ühise laua taga ka kokku ja arutatakse erinevaid kaasusi. Politsei aitab selliseid nn lauaõppusi läbi viia.