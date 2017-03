Hiinas alustab esmakordselt tööd Eesti kultuuriesindaja

Eesti kultuuriesindaja ülesandeks saab olema Eesti ja Hiina kultuurisidemete arendamine ja kontaktide loomine Ida-Aasia ning Eesti kultuuriorganisatsioonide ja loovisikute vahel. Samuti aitab kultuuriesindaja kaasa Eesti kultuuri tutvustamisele ning kultuuriekspordi arengule, edastas kultuuriministeerium.

Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene sõnul on riikide ülesanne aidata omavahel kokku viia professionaalsed kultuurikorraldajad, et sellest saaks areneda nii valdkondlikult kui ka majanduslikult vastastikku kasulik koostöö.

«Eesti ja Hiina kultuurisuhted on viimase kolme aasta jooksul muutunud väga aktiivseks. Heal tasemal kultuurisuhted aitavad avada uksi ka teistele valdkondadele, kuna ministrid on valitsuses kolleegid ja saavad infot heade suhete ja koostöö kohta omavahel jagada,» ütles Nõgene.

Eesti suursaadik Hiinas Marten Kokk ütles, et tekkinud huvi ja potentsiaali kõige paremaks realiseerimiseks on Eesti kultuuriesindaja nimetamine Hiinasse väga vajalik ja õigeaegne samm

«Viimase poolaasta jooksul on Hiinat külastanud Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (ERSO) ja Rahvusmeeskoor. Riikidevahelise kultuurikoostöö raames on ettevalmistamisel ERSO ja Rahvusmeeskoori Hiina 2018. aasta kontsertreis.»

Ka hakkab Elken kaasa aitama Hiinas toimuvate Eesti riigi 100. aastapäevale pühendatud sündmuste ettevalmistustele. Lisaks kestab praegu KIE+1 Kultuuriaasta, kus Hiina koos Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega korraldab mitmesuguseid kultuurisündmusi, foorumeid ja muud põnevat.

«Minu jaoks on oluline, et Eesti oleks neil sündmustel võimalikult palju esindatud. Aitan kaasa mõlema riigi kultuuritegijate kokkuviimisele ja koostööle, et nad ei peaks muretsema keelebarjääri või muude takistuste pärast,» sõnas Elken.

Elken on viimased aastad elanud ja töötanud Hiinas ning räägib hiina ja inglise keelt kõrgtasemel. Ta on brändi RuKis looja, mis tegeleb rukkileiva väikesemahulise tootmise ja müügiga Hiinas, ning The Hutongi programmi koordinaator, kus ta organiseerib hariduslikke ja kultuurilisi reise ning meeskonnakoolitusi.