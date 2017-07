Pildid: raevunud põllumehe ja põllulilli pildistanud pere vahel puhkes konflikt

Konflikti sattunud Aleks rääkis venekeelsele Postimehele, et ta sõitis esmaspäeval koos perega Padisel mööda ühest põllust, mis oli täis ilusaid kollaseid lilli ning nad otsustasid seal pilti teha.

Mehe sõnul olid kõik väga ettevaatlikud, taimi ei tallanud ja astusid põllul vaid seal olnud autojälgedes. Nad läksid mööda autojälgi põllu servast umbes kahe meetri kaugusele.

Järsku peatus nende juures järelhaagisega Mitsubishi maastur, mis blokeeris pere Volvo väljasõidutee. Aleks meenutas, et esialgu pidasid nad saabunud auto juhti samuti lillehuviliseks, kes tuli põllul lokkavat ilu nautima.

Maasturist hüppas välja mees, kes hakkas ümber auto jooksma ning sellest pilte tegema. Mees karjus, et tal on kõrini tema põllu tallajatest ja taimede hävitajatest.

«Ta ütles vihaselt, et tahab oma töö eest raha teenida, aga põllul tallajad ei lase tal seda teha. Mees ähvardas meid kahju tekitamise eest kohtusse kaevata,» ütles Aleks.

Põlluomanik keeldus oma autoga eest ära sõitmast ning perekond ei pääsenud põllu servast enam minema . Aleks helistas politseisse ja teatas, et tema perelt on võetud ebaseaduslikult vabadus, kuna tal ei lasta põllu servast edasi sõita. Olukord kestis umbes pool tundi, lõpuks sõitis põllumees siiski sündmuskohalt minema. Ta lisas, et autos olid ka lapsed, kes olid nädlased ja väsinud.

Aleks märkis, et ta mõistab põllumeest ja saab suurepäraselt aru, et põllul tallavad hoolimatud inimesed tekitavad talunikele kahju. «Paljud inimesed ei saa ise ilmselt aru, et nad tekitavad põllul tallates teistele inimestele kahju ja rikuvad ära nende töö viljad. Kuid meie olime väga ettevaatlikud, üritasime kasvavate taimede peale mitte astuda ja kõndisime vaid põllul olnud autojälgedes,» ütles ta.