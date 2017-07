Jahimehed on tänavul küttinud ja kõrvaldanud loodusest 1783 metssiga

Keskkonnaameti andmetel on jahimehed 1. märtsist kuni 30. juunini küttinud 1636, surnult leidnud ja matnud 138 ning hukanud üheksa sigade Aafrika katku (SAK) tunnustega metssiga.

Saaremaa jahimehed on küttinud 617, Läänemaa jahimehed 410 ja Harjumaa jahimehed 175 metssiga. Hiiu- ja Pärnumaa jahimehed on lasknud vastavalt 139 ja 120 metssiga. Teistes maakondades jääb kütitud sigade arv alla saja.

«Saare-, Lääne-, Hiiu- ja Pärnumaal on SAK sees, seal on sigu kõige rohkem ja neid kütitakse aktiivselt,» ütles kolmapäeval BNS-ile Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. «Põlvamaal kütiti aga kaks siga, sest seal lihtsalt pole enam sigu. Kõik on ära lastud ja sigu on nii hõredalt. Nende asustustihedus on seal juba saavutatud ja katku levik peaks peatuma.»

Riiklik tauditõrje komisjon on seadnud eesmärgi saavutada aasta lõpuks sigade asustustiheduseks üks siga tuhande hektari kohta. «Võin öelda, et selle saavutamine on täiesti reaalne, jahimehed on pingutanud ja jätkavad selle nimel küttimist,» sõnas Korts.