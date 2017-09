Sitsi süstlavahetusepunkti külastavad vaid ajakirjanikud

"Iga päev kaameratega kohal olnud ajakirjanikud on pigem pärssinud sõltlaste valmisolekut keskusesse abi järele tulla. Ja see on ka arusaadav," ütles Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Velmer.

Teisest küljest on Velmeril hea meel, et meedia on kahjude vähendamise keskuse avamise temaatikat palju kajastanud. "See aitab kindlasti kaasa, et potentsiaalsed kliendid saaksid keskuse asukohast teada," ütles ta.

Velmer usub, et kui olukord rahuneb ja keskus saab hakata oma rahulikku igapäevaelu elama, tulevad ka kliendid. "Kogemuste pinnalt saan öelda, et nii need asjad käivadki – keskuse sissetöötamine võtabki aega," ütles Velmer.

Velmeri sõnul tehakse praegu aktiivset välitööd. Keskuse töötajad jagavad Niidi, Sitsi, Pelguranna, Sõle ja Kopli tänava piirkondades klientidele puhtaid süstlaid ja koristavad tänavaid kasutatutest. "Selle käigus informeeritakse piirkonna narkomaane ka uuest keskusest," ütles Velmer.

Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Velmeri sõnul on Sitsi tänava kahjude vähendamise keskus avatud olnud neljal päeval. Igal päeval tehakse uksed lahti kaheks tunniks.

Sitsi 28 kortermaja sattus meedia tähelepanu alla selle aasta esimesel poolel, mil Tervise Arengu Instituut (TAI) teatas, et maja esimesele korrusele ehitatakse süstlavahetuspunkt. Maja elanikud pole siiani leppinud sellega, et süstlavahetuspunkt nende majja paigutati.

TAI otsus süstlavahetuspunkt kortermajja paigutada küttis kirgi ning elanikud olid üksmeelselt sellele vastu. Korraldati kogunemisi ja kohtumisi TAI esindajatega, mis enamjaolt emotsionaalselt ja ärevas õhustikus möödusid.

Elanike vastuseisust hoolimata alustas keskus 20. septembril tööd.

Korteriühistu vaidlustas kahjude vähendamise keskuse avamise kohtus ning taotles ka esialgset õiguskaitset. Kohtu pressiesindaja Anneli Vilu sõnul andis kohus teisele poolele võimaluse kuu lõpuni aega oma seisukoha esitamiseks ning teeb vastava määruse ilmselt oktoobri esimestel päevadel.