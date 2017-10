Teledebatilt eemale jäetud Vaba Tallinna Kodanik: kamp seltsimehi otsustab ERRis, kuidas raha kulutada

Vaba Tallinna Kodanik pöördus 5. oktoobril 2017 ERRi poole küsimusega, miks ei ole valimisliidu esindajat kutsutud 11. oktoobril telekanalis ETV+ toimuvale debatile. ERRi põhjendus oli, et debatile on oodatud kaheksa kõige pikema nimekirja esindajad. Kuna Vaba Tallinna Kodanikul on 84 kandidaati ning tegemist on ühega kaheksast täisnimekirjaga Tallinnas valimistele minevast poliitilisest jõust, jäi valimisliidule arusaamatuks, et miks neid ikkagi ei ole debati nimekirjas.

6. oktoobril 2017 küsis Vaba Tallinna Kodanik vastuskirjas ERRilt veel kord, miks siiski ei ole valimisliitu debatile oodatud. ERR teatas seekord, et debatil osalemine ei määratud mitte nimekirjade ülelinnalise pikkuse järgi, vaid ainult selle järgi, mitu kandidaati on nimekirjas Lasnamäe linnaosas.

«Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik leiab, et sellise otsusega, kus ETV+ korraldab Tallinna valimistest ainult ühe debati ning jättes sealt välja arvestatava poliitilise jõu, rikub ERR ajakirjanduse head tava ja väänab meelega vene keelsele elanikkonnale mõeldud valimiste üldpilti,» märgitakse kaebuses.

Samas juhitakse tähelepanu sellele, et Lasnamäe linnaosa on üks olulisematest piirkondadest Tallinnas. «ETV+, jättes välja ainsast olulisest venekeelsest debatist ühe suurimatest kandideerivatest ühendustest – ehk siis valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik –, püüab kallutada venekeelse elanikkonna otsuseid. See ei ole kindlasti kooskõlas vaba ajakirjandustava ega üldse mingi mõistliku tavaga – ja seda veel olukorras, kus ETV+ on riigieelarvest rahastatav telekanal, mille eesmärk oleks justkui venekeelse elanikkonnani ausalt ja tsenseerimata Eestis toimuva viimine,» teatab Vaba Tallinna Kodanik.

«Vaba Tallinna Kodanik ei ole pehmelt öeldes rahul olukorraga, kus kamp seltsimehi otsustab oma suva järgi, kuidas maksumaksja raha kulutada. Rahvusringhääling eirab omaenda kehtestatud reeglit, mil omi seisukohti pääsevad jagama kõik kandideerivad ühendused, kes on valimistel välja tulnud täisnimekirjaga,» märgib valimisliit.

«Nõuame selle ebaseadusliku otsuse kiiret analüüsi ja analüüsitulemuste avalikku vastust,» seisab kaebuses.