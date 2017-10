Foto: muusik avastas end Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisreklaamist

Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna ühises lehes nimega Tallinn Ekspress avaldatud valimisreklaamis paikneb Põhja-Tallinnas kandideeriva Sahhatovi nime juures muusik Anto Siimsoni pilt. Eksitusele juhtis sotsiaalmeedias tähelepanu viimase sõber.

Kuvatõmmis Savisaare Liidu ja Tegusa Tallinna kodulehelt

«Minu hea kamraad on otsustanud valimiste raames nime vahetada,» kirjutas Marko Matvei. «Täiesti uskumatu! Eile veel reageeris nimele Anto, aga valimiste tandril kasutab salapärast Roman Sahhatovi nime,» jätas Matvei, kes musitseerib Siimsoniga ansamblis Väliharf.

Anto Siimson ise kuulis eksitusest esmalt Matvei käest, kes temaga ühendust võttis. Esiti arvas Siimson, et sõber teeb nalja. Hiljem helistas juba ka Siimsoni elukaaslane ja rääkis sama juttu.

«Kui päris aus olla, ei oska ma sellest asjast midagi arvata,» sõnas enda teadmata valimisreklaami sattunud Siimson. «Lustakas ja kentsakas olukord – ma ei saa aru, kellel tuli idee panna minu lõust sinna nime juurde.» Ta pakkus, et järsku on mõni tema sõber asjaga kuidagi seotud või on süüdlane hoopis Google'i pildiotsing.

Ansambel Väliharf: vasakul Marko Matvei, paremal Anto Siimson

Siimson ütles, et mingit tragöödiat ta aga juhtunus ei näe, pigem teeb olukord talle nalja. «Ma ise olen nii apoliitiline,» lisas ta.

Siimsoni sõnul võtab ta esialgu äraootava seisukoha. Kui koorub välja, kuidas selline eksitus juhtuda sai, oleks tal endalgi sellest põnev teada saada. Kui aga info ei liigu, hakkab mees ise asja uurima. «Kes teab, kus minu pilti veel kasutatud on.»

Siimson ütles, et igal juhul jääb ta põnevusega ootama, mis sellest asjast nüüd edasi saab.

Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna kommentaari pole Postimehel seni õnnestunud saada. Liit registreeriti augusti lõpus ja selle asutajateks on Edgar Savisaar, Olga Ivanova, Jüri Mõis ja Urmas Sõõrumaa.