Ligi: valitsus muutis mängureegleid ja hakkas ostma valijate hääli

«Reeglimuudatus seob eelarve majandustsükli asemel võimutsükliga, millega loobub riik põhimõttest, et sekkub majandusse vastavalt vajadusele teda ergutada või stabiliseerida ning asendab selle sooviga võimu tsementeerida. Enam ei kehti hea tava, et eelmine valitsus jätab järgmisele korras rahanduse, nüüd kasutas võimule saanu juhust, muutis omakasu järgi isegi mängureeglid, ostab läbi analüüsimata suvaotsustega kokku valijate hääled, jäletulijale jätab aga kohustuse kärpida ja makse tõsta,» ütles Ligi.

«Nii läbi analüüsimata, huvigruppidega läbi rääkimata ning isegi riigikogu debatti piiravat õigusloomet mina ei mäleta. Alati on võetud aega analüüsideks ja kooskõlastusteks, ka kobareelnõud on olnud viimane valik hädavastusena obstruktsioonile, mitte esimene eelistus. Robinal välja käidud uitmõtteid on vormistatud ülepeakaela ja käigu pealt muudetud, valmis lihvitud eelnõud on aga aastaks külmutatud, kuna algataja oli eelmine valitsus,» ütles Ligi.

«Aktsiiside ja tulumaksu ümber toimuv on näide analüüsivabast rabelemisest ja opositsiooni sõnaõiguse piiramisest vastuvõtu ajal. Seaduste väljatöötamiskavatsust nõuab justiitsminister vastavalt poliitilisele huvile. Sama on juhtunud seadusandluse mahu vähendamise lubadusega – kui on ühtpidi poliitiline huvi, reageeritakse ka päevauudistele ja lubatakse uut seadust, kui vastupidine, külmutatakse seaduse rakendusaktid või ka seaduseelnõu ise, et teha asemele samasugune enda oma. See erineb teravalt senisest praktikast, nii nagu erinevad opositsiooni algatused eelmise opositsiooni omadest tehniliselt kvaliteedilt ja realiseeritavuselt,» kritiseeris Ligi.