Liitlaste ja Eesti õhuvahendid lendavad täna õhtul üle Vabaduse väljaku

Ämaris paikneva Itaalia lennusalga ülema kolonel Eros Zaniboni sõnul on see tema üksuse jaoks auasi. «Õhuruumi valvavate hävitajate ülelennuga tunnustame oma Eesti relvavendi, kes on andnud panuse selleks, et Eesti oleks kaitstud,» ütles kolonel Zaniboni.