Seeder: Vaheri puhul sai komistuskiviks idapiiri ehitamine, kuid me ei ole tema vastu

Möödunud nädalal teatas siseminister Andres Anvelt, et Seedri viimase minuti kahtlused sundisid valitsust edasi lükkama politseiameti peadirektori Vaheri uuesti ametisse kinnitamist.

Täna ütles Seeder Postimehele, et Vaheri ametisse nimetamise lükkas edasi ikkagi Anvelt, mitte IRL. «Anveltiga oli varasemalt kokku lepitud, et seda punkti ei panda valitsuskabineti päevakorda enne kui IRLi fraktsioon on saanud teemat arutada,» rääkis IRLi esimees. «Me arvestame kõigi fraktsiooni liikmete arvamusega ning seetõttu arutame asjad alati omakeskis läbi.»

Seedri sõnul oli osadel erakonna fraktsiooni liikmetel Vaheri jätkamise osas küsimusi eriti seoses idapiiri lõpphinna kujunemisega. «120 miljoni euro suurune erinevus võrreldes esialgse hinnanguga on kolossaalne valearvestus.» Seeder toonitas, et otsuste eest vastutab ikkagi organisatsiooni juht. «Asjaolu, et projekt oli koostatud eelmise siseministri ajal kiirustades, ei vähenda olukorra tõsidust.»