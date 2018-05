Tervise Arengu Instituut alustab uut kondoomikampaaniat

Kampaania juhib tähelepanu, et kondoom on uues seksuaalsuhtes sama elementaarne kui turvavöö autosõidul ning see on mõeldud kõigile seksuaalselt aktiivsetele inimestele.

«Kondoomi kasutamine partneri puhul, kelle HIV-staatus pole selge, peaks olema sama enesestmõistetav kui autosõidul turvavöö kinnitamine. Samuti hoolib kondoomi kasutav inimene nii enda kui ka oma partneri tervisest,» ütles Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel.

«Mitmed seksuaalsel teel levivad nakkused ja HIV võivad kulgeda pikka aega ilma sümptomiteta, mis tähendab, et inimene ei pruugi oma nakatumisest teadlik olla. Ainus viis kindel olla on teha HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide testid. Uue suhte puhul on aga kondoom ainus vahend, mis seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sealhulgas HIVi eest kaitseb,» lisas ta.

Kuigi kampaania on suunatud kõigile seksuaalselt aktiivsetele inimestele, siis eraldi pööratakse tähelepanu inimestele vanuses 35-55, kuna selles vanuses kasutatakse kondoomi oluliselt harvem kui noored. 35-55-aastastest ei kasuta juhusuhetes mitte kunagi kondoomi üle poolte naistest ja üle kolmandiku meestest. Juhuvahekorras on olnud eelnimetatud vanusgrupist viiendik meestest ja iga kaheksas naine. Samas üle poolte uutest HIV juhtudest on just sellest vanusgrupist.

HIV testi on võimalik teha piiramatu arv kordi tasuta perearsti juures, ning samuti HIV nõustamise ja testimiskabinettides, seksuaaltervise- ja meestekliinikutes, naistearstide ja muude eriarstide juures. Kiirteste müüvad ka apteegid.

Kampaania kestab suve lõpuni tänavatel, televisioonis, raadios ja internetis. Kampaania info on kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles veebilehelt www.hiv.ee, kust leiab nii lisainfot seksuaalsel teel levivate infektsioonide kohta kui ka teisi põhjuseid, miks kondoomi kasutada.