Kaitseväe keskpolügoon süttis taas, põleb 3,5 hektarit

Ida päästekeskuse pressiesindaja sõnul kustutustööd käivad ja kohal on 13 päästemasinat. «Põlevad kännud ja oksahunnikud,» kommenteeris ta. Pressiesindaja lisas, et lisajõude pole juurde palutud ja praeguse seisuga tundub, et tuli seekord edasi ei levi. «Tundub, et saab hakkama.»



1. juunil lõpetati polügoonil eelmise põlengu kustutamine. Siis põles nädala jooksul 164 hektarit. Tulekahju kustutamine oli raskendatud, sest polügoonil vedelevate lõhkekehade tõttu ei pääsenud päästjad tulekolletele korralikult ligi.