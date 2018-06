Siberisse eesti keele õpetajaks läinud naine ootab mantlipärijat

«Mul hakkasid mingi hetk tekkima süümepiinad, et ma teen liiga vähe (õpetajana) ja et ma juba liiga kohalik,» räägib Airi. Juba kümme aastat tagasi jäi Airi mulle meelde kui tavatult otsekohene inimene. «Neli-viis aastat tagasi ma aga rahunesin maha ja lõpetasin süümepiinade tundmise, kui ma sain aru, et mulle on kõige tähtsam ikkagi mu pereelu. Selles on mu missioon.»