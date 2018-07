Kliinikumi uus juht sünnitajatele luksust ei luba

Arvan, et iga raviviga või tüsistus on niivõrd isiklik asi, et patsient ise otsustab, kas ta läheb sellega meediasse. Kui läheb, on minu arvates kliinikum teinud pigem kommunikatsioonivea, sest patsient tunneb, et ei saanud haiglast piisavalt abi ja selgitust.

Protseduuridega on alati oht, et midagi läheb valesti – sellest räägitakse patsiendile enne protseduuri. Tean, et ravivigu tuleb ette ja nendega tuleb tegeleda, aga vigu pole olnud ka nii palju.

Kui haigla rahastus sõltub ravivigadest, siis ei motiveeri see haiglaid vigadest rääkima. Leian, et üldine aus suhtumine on normaalne. See, kas vigade avalikustamine mõjub patsientidele hirmutavalt, on järgmine küsimus. Nendest asjadest saab rääkida, aga arvan, et need on nii keerulised, et meditsiinilise hariduseta lehelugeja võib teha valesid järeldusi.