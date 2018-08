Martin Helme: EKRE läheb valimistel ründama teist kohta ja peaministritooli

Helme sõnul tuleb tänu öelda nendele inimestele, kes EKRE pihta Helme hinnangul täiesti absurdseid ja üle vindi süüdistusi pihta loopisid, sest sellega tehti rohkem kahju endale ja kasu EKRE-le, kirjutas ERRi uudisteportaal.



«Suur, nähtamatu hoovus meie tõusu puhul on see, et inimestel on lihtsalt kõrini vanadest kartelli erakondadest ja nad otsivad mingit uut poliitilist jõudu, kes vahetaks nad välja,» ütles Helme. «Meid on tükk aega vaadatud ja nüüd on jõutud järeldusele, et selle toetuse võiks anda meile.»



Helme sõnul kasvab nende toetus ühtlaselt erinevates sotsiaal-demograafilistes gruppides, sest kuigi nende toetajates on mehi jätkuvalt kaks korda rohkem kui naisi, tuleb naiste protsent meestele järgi ja ühtlustub ka toetus regiooniti.