Video: noorpere kimbutavad herilased ning abi pole loota

Üllatusena esitasid kolm kahjuritõrje firmat seisukoha, et nemad enne välja ei tule, kui pesa sissepääs on vabastatud. Nimelt selgitas üks kahjuritõje firma, et geel, millega heriliasi hävitatakse, määritakse pesa sissekäigu avasse, kust herilased seda sööma lähevad ning omakorda pesasse kannavad. Kuna pesa peasissepääs on täis Makroflex'i, ei jõua geel läbi teiste väiksemate avade pesasse ning herilaste hävitamine ei saa seega toimuda.