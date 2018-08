Ansip: olen uhke selle üle, mis me Eestis saavutanud oleme

«Eile vaatasime Üheslaulmist ja ausalt öeldes klomp oli kurgus,» tunnistas Ansip. «Vaatasime koos sõpradega, laulsime kaasa, ma ka registreerisin ennast. Kangesti oleks tahtnud laululaval olla.» Ansip rääkis, et praegu näeb ta Eestit kaugemalt, Brüsselist vaadatuna ja tema hinnangul muutub Eesti aina paremaks ja armsamaks. «Mina olen uhke selle üle, mis me Eestis saavutanud oleme,» ütles ta. «Alati on võimalik paremaks teha asja, aga nendele, kes väga kahtlevad ja kardavad, et pole nüüd päris õigesti läinud, nendele ma soovitaksin käia natukene väljaspool ja vaadata, mis mujal toimub. Tegelikult on Eestil asjad päris hästi läinud.»

Hea kõrval tõi Ansip välja ka nii-öelda tõrvatilga meepotis: «Mõtlen ikka nendele aktsiisidele, mis on Lätti läinud. 181 miljonit eurot vähem, kui eelarves planeeriti - see on ikka kohutavalt suur summa. See on suurem summa, kui näiteks Kose-Mäo neljarealine maanteelõik, 170 miljonit, see on samas suurusjärgus Tartu ülikooli kliinikumi aasta eelarvega. Ja keegi ei vastuta,» rääkis ta. «Lihtsalt emotsioonide pealt otsustamine peab ära kaduma,» lisas Ansip.