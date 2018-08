Vitamiinikulleri ja Happy Coco lemmikretsept FreshGO retseptivõistluselt: Papaiapaadid

Happy Coco esindaja Birgit Naritsi sõnul oli nende kindel soov oli välja valida vegan retsept ning papaiapaadid täitsid selle kriteeriumi ideaalselt. “See on parajalt eksootiline, kuid samas väga lihtsasti teostatav magustoit, mille puhul pole tarvis kuuma ahju ees aega raisata. Lisaks võlus meid see, et retsepti sobivad imehästi kõik Happy Coco kookosjogurite maitsed,” lisas Narits.

Selleks, et järgmine kord saaks retseptiautor juba Happy Coco kookosjogrutitega retsepte välja mõelda, kingib Happy Coco oma lemmikule resti igast oma kookosjogurtite maitsest ehk Pamela saab katsetamiseks 6 naturaalset, 6 mango, 6 vanilli ja 6 maasika kookosjogurtit.

Vitamiinikulleri esindaja Kimberly Remmelg kommenteeris nende valikut sellega, et tegemist on värske ja tervisliku magustoiduga, mis on natukene erilisem kui lihtsalt maasikad vahukoorega. “Papaia on meie kodumaal veel vähetuntud, kuid võiks varsti paljude südamed võita. Küps papaia on suussulav ja magus puuvili, mis sobib hästi vahukoore ja mõne hapukama marjaga lõpetama mõnusat õhtusööki,” kiitis Remmelg retseptis kasutatavat papaiat.

Vitamiinikuller kingib Pamelale uute põnevate magustoitude katsetamiseks eksootiliste puuviljade kombo, mis koosneb ananassist, papaiast, söömisküpsest mangost, draakoniviljast ja mõndadest karpidest valitud marjadest.

Papaiapaatide retsept

Koostisosad

22.62€ eest FreshGO e-poest

MITMELE?: 4-le

2 väiksemat papaiat

Kookoskreemi

Mustikad

Vaarikad

Maasikad

Vaniljepulbrit

Vahtra- või agaavisiirupit (soovi korral)

Valmistamine

Valmistamise aeg: 10 minutit

Lõika papaiad pikkupidi pooleks. Vahusta kookoskreem (tummine kookoskoor) sügavkülmast võetud kausis. Kui oled laiskvorst, siis osta poest vahustatavat kookoskreemi ja saad palju kiiremini.

Maitsesta kookoskreemi vaniljepulbri ja vedela magustajaga (vahtrasiirup, agaavisiirup vm).

Kaunista, mis iganes hinge helisema paneb (nt mustikad, maasikad, füüsalid, draakonivili, viinamarjad vm).

Imekaunis ja imemaitsev maius!

Retsepti autorist

Retsepti autor Pamela Maran on kokaraamatute autor ja joogaõpetaja, kes propageerib tervislikku liikumist, mõtlemist ja toitumist

Happy Cocost

Happy Coco kookosjogurtid on mahesertifitseeritud ning valmistatud õiglase kaubanduse kookospiimast. Jogurtid on laktoosi- ja gluteenivabad, ei sisalda soja, kaseiini ning sobivad ka veganitele. Jogurtitesse ei ole lisatud valget suhkurt, vaid paar protsenti maheagaavinektarit. Neli erinevat maitset: mango, vanilli, maasikas ja naturaalne maitsestamata jogurt. Mango jogurt sisaldab ehtsat mahemangot ning maasikajogurtisse on lisatud mahemaasikat, vanillijogurt sisaldab ehtsat vanillikauna. Jogurtid ei sisalda säilitus-, värv- ega muid lisaaineid.

Vitamiinikullerist

Vitamiinikuller loodi eesmärgiga pakkuda klientidele värskeid ja kvaliteetseid puu- ja köögivilju. Nad on muutnud tarneahela võimalikult lühikeseks, toimetades tooted otse kasvatajatelt tarbija toidulauale.