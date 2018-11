Martin Helme kardab samuti äärmuslaste võimuletulekut

«Kui küsite, kas ma kardan äärmuslaste võimuletulekut, siis vastus on loomulikult jah. Mul on juuksed püsti peas, kui ma vaatan, mida sotsid Eestis teevad. Ja nad on juba võimul, seega on see hirm loomulikult põhjendatud,» kommenteeris Helme uuringu tulemusi.

Tema sõnul aetakse Eestis mitmeid radikaalseid poliitikaid nagu näiteks perekonna mõiste ümberdefineerimine ning riigi rahvastiku väljavahetamine. «See ei aja ainult hirmule vaid lausa vihale. Isegi väike hulk inimesi ütles, et nad kardavad seda,» ütles ta.

Kriitikal nagu EKRE oleks äärmuslik ja populistlik, pole fraktsiooni liidri sõnul mingit alust ning see väide on meelevaldne. «See uuring ongi ju tehtud selle mõttega, et öelda kes on pahad ja vastumeelsed. Selle küsitluse tulemus on sisuliselt täpselt sama, mis iga teise parteide populaarsusküsitluse peenemas kirjas tehtud kolmandad-neljandad küsimused, et millist erakonda te tingimata ei toeta või mille võimule saamise vastu te olete. See maailmavaateline vastasseis jookseb sealt täpselt samamoodi välja - kas maailmavaateliselt kõige kaugemal olevaid erakondi ei sallita üldse, või siis kõige lähemaid konkurente ei sallita üldse,» kommenteeris Helme.