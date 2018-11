Fotod: SDE juhatus kinnitas Katri Raiki ministrikandidaadiks

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski esitas eile erakonna juhatusele siseministri kandidaadiks sisekaitseakadeemia rektor Katri Raiki. Juhatus arutas ettepanekut täna Tallinnas Endla tänaval asuvas Kreutzwaldi hotellis ning kinnitas Raiki siseministri kandidaadiks.

Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on Katri Raikil väga head teadmised kogu haldusalast, mis on nii vastutusrikkale ametikohale asudes hädavajalik. «Arvestades tema mitmekesist juhtimiskogemust suudab ta kiirelt uues ametis kohaneda ning tagada sisejulgeoleku valdkonna stabiilse toimimise,» lausus Ossinovski.

Katri Raik tänas sotsiaaldemokraatide juhatust usalduse eest ning tunnustas ametist lahkuvat Andres Anveltit.

«Siseturvalisuses töötavate inimeste ülesanne on tagada, et iga Eesti inimene tunneks end kaitstuna. Saabuva naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva puhul on asjakohane juhtida tähelepanu sellele meie ühiskonda lõhestavale nähtusele, mida saame muuta vaid üheskoos. Kahtlemata on ministril siin erinevaid osapooli ühendav roll,» rääkis Raik.

«Unustada ei tohi ka siseturvalisuses töötavaid inimesi. Kavatsen keskenduda politsei tööjõumure lahendamisele ning politseinike ja päästjate palgatõusu jätkuvale tagamisele.»

Katri Raik on hariduselt ajaloolane ning omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Aastatel 1999–2007 ja 2009–2015 oli Raik Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor, ta on töötanud ka haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantslerina. 2015. aastast alates töötab Katri Raik Sisekaitseakadeemia rektorina. Ta on pälvinud Aadu Luukase missioonipreemia (2012) ja valitud aasta naiseks (2013). Teda on tunnustatud Vabariigi Presidendi Valgetähe III klassi teenetemärgiga (2009). Ta on üks üliõpilaskorporatsiooni Filiae Patriae taasasutajaid.

Raik teatas valmisolekust asuda siseministri kohale juba üleeile. Tema taga on ka erakonna aseesimees Heljo Pikhof, kelle sõnul on erakonnas Raiki toetajaid veelgi. «Katri Raik on tubli, töökas ja sobib sellele kohale väga hästi,» põhjendas Pikhof. Ta rõhutas, et Raikil on valdkonnas varasem töökogemus, ning ütles, et kolmeks kuuks väljastpoolt erakonda kedagi ministriks tooma ei hakata.