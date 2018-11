Lõpeb linna leping Lasnamäe jäätmejaamaga

Lasnamäe jäätmejaam on Suur-Sõjamäel ettevõtte Ragn-Sells AS kinnistul olnud linna tellimusel avatud alates 2016. aasta lõpust ja sinna on saanud linnaelanikud soodsatel tingimustel üle anda erinevaid kodumajapidamises tekkinud jäätmeid, mis tavalisse konteinerisse ei mahu või ei sobi (nt vana mööbel, ehitus- ja lammutusjäätmed, elektroonikajäätmed jmt).

30. novembril 2018 praegune leping lõpeb ning linna tellimusel seal jäätmejaama teenust enam ei osutata. See tähendab, et edaspidi on Ragn-Sells AS otsustada kas ja mis tingimustel kodanikud sinna jäätmeid üle saavad anda ning linn seda enam ei reguleeri, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.