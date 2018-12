Kuhu areneb Kadrioru piirkond?

Sooaluste sõnul laieneb piirkonna hoonestus iga aastaga. «Palju väärtuslikke hooneid on praeguseks juba restaureeritud. Siiani tühjana seisnud kruntidele kerkivad uued korterelamud, mille kortereid eelistavad sageli lastega pered» selgitab ta.

Kadrioru pargi haljastus on heas korras ning siin jalutamine pakub omaette elamuse. Lisaks on pargi roosiaia servale rajatud ka lastemuuseum Miiamilla, mille mängualal saavad pere pisemad lõbusalt lustida. Piirkonnas asuvad ka lasteaiad ja koolid ning sealt leiab erinevaid lastesõbralikke söögikohti, näiteks NOP, Katharinenthal ja Gourmet Coffee.

Ajalooliselt on seostatud Kadriorgu alati elitaarsusega. Sooaluste sõnul on tuleb see ilmselt Tsaar Peeter I rajatud ja tema abikaasa Jekaterina auks Katarinenthaliks nimetatud väärika Itaalia stiilis lossi- ja pargiansamblist. Selle lõunapiirile ehitati 1938. aastal ka Vabariigi Presidendi Kantselei ja roosiaed.