Galerii: Tallinna vanalinnas avati jõulusõimede tänav

Lisaks koolides ja kogudustes valmistatud sõimedele saab näha eesti jõulusõimemeistrite kätetööd ning uhket lossikujulist Krakowi jõulusõime. Eelmisel nädalal kanti Krakówi jõulusõimede kunst UNESCO Inimkonna Vaimse Kultuuripärandi Esindusnimekirja (UNESCO Lists of Intangible Cultural Heritage). Vene tänaval on väljas ehtsad Krakówi sõimed Poola saatkonna kogust. Neist uhkeim on Poola kingitus EV 100 puhul, tegemist on meister Krzysztof Grela tehtud ja auhindadega pärjatud sõimega.