Mida arvavad erakonnad reitingutest?

«Kindlasti avaldas reitingutele mõju aga ka see, et vasakradikaalide – sotside ja Eesti200 – provokatsioonid Toompeal ja Vabaduse väljakul pöörasid nende endi vastu. Iga vähegi süvenemisvõimeline inimene nägi läbi, et need erakonnad tahavad Eesti poliitikasse tuua madalat ja Läänest kopeeritud Antifa-taktikaid nagu provokatsioonid, laste kasutamine inimkilbina, parempoolsete demoniseerimine ja neile vägivaldsuse omistamine – samal ajal kui tegeliku vägivalla toomisega Eesti poliitikasse tegelevad vasakpoolsed ise. Sotside ja Eesti200 alatud võtted lendasid neile endile vastu vahtimist. Eesti inimesi ei ole võimalik läbinähtavate valedega manipuleerida, inimesed mõtlevad oma peaga ja on võimelised heal ja kurjal vahet tegema,» ütles ta.

Sellegipoolest arvab ta, et toetuse tõusu taga on see, et Eesti inimene hakkab üha enam tajuma, et Isamaa aetav poliitika on usaldusväärne. Seeder lisas, et juba varasemad kuud on olnud stabiilselt viie peal ja nüüd on tulnud tõus kaheksale protsendile, mis näitab, et usk ja usaldus Isamaa poliitika vastu ja ka selle vastu, et erakond oma põhisõnumitest kinni peab, on hakanud taastuma.