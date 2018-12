Video: kultuurikomisjonis vaieldi kantsleri juhipädevuste üle, esimees taunib lisatasu maksmist

Rahvusringhääling kirjutas täna, et haridus- ja teadusministeeriumist on lahkunud suur osa tippjuhtkonda ja lahkumise põhjusena vaadatakse otsa ministeeriumi kantslerile Tea Varrakule.

Postimehele laekunud vihje kohaselt pidi teema arutlusel olema täna ka riigikogu kultuurikomisjonis, kuid päevakorda seda siiski ei võetud. Ometi võtsid komisjonid liikmed vaevaks asja arutada mitteametlikult.

Komisjoni esimees Aadu Must tõdes, et arutelu kantsleri reljeefse juhtimisstiili üle läks emotsionaalseks. «Eks kõigil ole oma arusaam ja kokkupuude, aga ka kantsler ise on emotsionaalne inimene - temperamentne naisterahvas, » ütles ta, lisades, et komisjoni liikmete ees on kantsler alati käitunud korrektselt.

Haridus- ja teadusministeeriumist lahkunud töötajad väitsid rahvusringhäälingule, et kantsler võib vahel käratada niivõrd teravalt, et mõnel võtab pisara silma. «Ma pean seda võimalikuks. Temperamentne naisterahvas,» ütles Must, kuid lisas, et ei tunne Varrakut ministeeriumi juhtimistöös.

Must tõdes, et on tajunud probleemi ministeeriumi kaadrivoolavuse osas. «Aga minu teada on see nüüd kontrolli all. Aga tema emotsionaalseid suhtumisi olen kuulnud siin majas rohkem kui mõne teise kohta,» ütles ta.

Viimase aasta jooksul on kantsleri juhtimise all 21st osakonna juhist vahetunud üheksa.

Ometi otsustas minister Reps määrata Varrakule 8200 eurot lisatasu tulemusliku tegevuse eest. Must ütles, et kui töötajate väited ja rahulolematus kantsleri suhtes vastab tõele, on sellise lisatasu maksmine kantslerile tema hinnangul kohatu.